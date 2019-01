Hihetetlen, de ez az 5 fontos celebtörténés mind 2019-ben jubilál

1999-ben teljesen normális volt még a Nokia 3210-esen játszani a kígyóval, vagy vonalas telefonon felhívni az osztálytársakat, meg hifitornyon zenét hallgatni CD-ről. Mondjuk Britney Spears …Baby One More Time-ját, vagy a No Scrubsot a TLC-től. És mindennek már húsz éve! De van rosszabb is, 2009 is már tíz évvel ezelőtt volt, ezzel együtt pedig egy rakás nagy celebtörténés ünnepli az újévben kerek évfordulóját.

1999-ben, vagyis 20 éve történt, hogy…

Courteney Cox és David Arquette összeházasodtak, majd elváltak 2013-ban, Britney Spears és Justin Timberlake összejöttek, sőt Jennifer Aniston és Brad Pitt is ekkor tartották az esküvőjüket, és boldogan is éltek, amíg képbe nem jött Angelina Jolie.

Egy iskolai lövöldözés majdnem véget vetett Marilyn Manson karrierjének

1999. április 20-án az Egyesült Államokban, Colorado államban a Columbine középsiklában két diák, a 18 éves Eric Harris és a 17 éves Dylan Klebold tizenként diákot és egy tanárt ölt meg, további 21 embert pedig megsebesítettek, majd magukkal is végeztek. Mivel a két lövöldöző diák mansonos pólót és sminket viselt, sokáig Mansont és zenéjét hibáztatták a történtekért, és hirtelen senki nem akarta fellépésekre szerződtetni az énekest.

Marilyn Manson a történtekkel kapcsolatban közel húsz évvel később, 2017-ben a Guardiannak azt mondta, a lövöldözés hosszú időre tönkretette karrierjét.

Ha a szüleid zsebpénzt adnak arra, hogy megvehesd a lemezem egy bevásárlóközpontban, ott ugyanúgy vehetsz helyette egy fegyvert is. Adj nekik pénzt, hozzák meg ők maguk a döntést: fegyver, vagy lemez. A gyilkosok jobban tették volna, ha a lemezem veszik meg. Sokan hibáztatnak az iskolai lövöldözésért. Hogy őszinte legyek, a Columbine-korszak akkoriban tönkretette a karrierem.

Jennifer Lopezt és P. Diddy-t letartóztatták egy lövöldözés után

1999 decemberében Sean Combs – vagyis Puff Daddy, Puffy, P. Diddy, vagy Diddy – még Jennifer Lopezzel járt, akivel egy New York-i klubban buliztak, amikor összetűzésbe keveredtek egy másik, ott bulizó emberrel. A lökdösődésből rövid időn belül lövöldözés lett, de végül sem a rappernek, sem pedig az énekesnőnek nem esett baja, később azonban mindkettejüket letartóztatták, miután egy lopott fegyvert találtak a csomagtartójukban. Lopezt elengedték, és végül P. Diddy-t is felmentették.

2009-ben, vagyis 10 éve történt, hogy…

Chris Brown megverte Rihannát

Egy veszekedést követően Rihannát durván megverte akkori pasija, az énekes Chris Brown. Töször is arcon ütötte, megharapta és fojtogatta az énekesnőt, aminek több tárgyalás és távoltartási végzés lett a végeredménye. Brown öt évig nem mehetett volna Rihanna közelébe, ám az énekesnő 2011-ben a távoltartási végzést megszüntette.

Michael Jackson halála

Michael Jacksont 2009. június 25-én találták holtan otthonában. Később kiderült, hogy a halál oka a Propofol nevű kórházi altató túladagolása volt, amit orvosa, Conrad Murray adott be neki. Az énekes halálát ezek után gyilkosságként kezelték, orvosát 2011-ben ítélték el gondatlanságból elkövetett emberölésért, amiért végül két évet ült börtönben.

Kanye West megzavarta Taylor Swift köszönőbeszédét

Szerencsére nemcsak szomorú évfordulók lesznek az újévben, most lesz ugyanis tíz éve, hogy Kanye West nem bírt magával és a 2009-es MTV VMA-n kikapta Taylor Swift kezéből a mikrofont, miközben az énekesnő megköszönte a legjobb női előadónak járó díját. West amiatt problémázott, hogy nem Beyoncé nyert, pedig szerinte jobban megérdemelte volna a díjat, mint a karrierjét csak akkoriban kezdő Swift, aki köpni-nyelni nem tudott a hisztiző rapper láttán.

Kiemelt kép: Steve Granitz/WireImage