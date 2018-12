Annyira gyönyörű halárus lány bukkant fel egy piacon, még a híradók is stábot küldtek ki miatta

Annyira gyönyörű halárus lány bukkant fel egy piacon, még a híradók is stábot küldtek ki miatta

Amit híre ment, hatalmas sorok alakultak ki a pultja előtt.

Ha 50 évesen ennyire jól nézel ki, télen is fürdőruhában sportolsz

Pillanatok alatt a fél világ ismerte meg a tajvani Changhua város piacának egyik árusát, aki leginkább azzal vonta magára a figyelmet, hogy sokkal szebb, mint amire az emberek általában számítanak egy halbolti eladótól.

A halárus lányról először a Facebookon kezdtek el fotók, és egy videó terjedni. A felvételeket egy megrökönyödött vásárló készítette, és hamar kiderült, hogy nem csak ő döbbent meg a látványon.

Nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, ki a gyönyörű lány, aki olyan szép, hogy inkább képzelné el az ember egy modellként, mint piaci árusként.

Így talán annyira nem is meglepő, hogy a 26 éves Liu Pengpeng valójában tényleg modellként dolgozik. A piacon csak azért jelent meg, mert besegítette a halbolt tulajdonosának, aki nem más, mint az anyukája. Aki elmondta, lánya nagyon aggódik, hogy túl sokat dolgozik, és ezért, amikor csak van rá ideje, kimegy segíteni neki.

Nem kellet sokat várni arra, hogy a média is felkapja a lány történetét. Amikor Facebook-oldalán bejelentette, hogy másnap újra kint lesz a piacon, a helyi televíziók híradói is stábot küldtek ki hozzá, hogy beszámoljanak róla.

És persze hatalmas tömeg gyűlt össze, hogy egy pillantást vegyenek rá – meg talán egy-két halat vásároljanak.

A modell elmondta, hogy 13 éves kora segít hetente többször is a családi boltban, ami már négy generáció óta árulja ugyanazon a helyen a halakat. Közölve, hogy a bolt nagyon is jól megy, és egyáltalán nem azért állt be dolgozni, hogy hírverést csapjon az üzletnek.

Nem úgy, mint egy tajvani hentes esetében történt, aki a bevételnövelést tartotta szem előtt, amikor egy szép nőt állított a pultba.