Szex az exszel, veszélyes vagy bölcs döntés?

Éveken át tartó szép szerelmi kapcsolat után joggal érezhetjük azt, hogy szeretnénk még lefeküdni az exünkkel. Pláne, ha semmi más nem működött tökéletesen, csak a szex. Vannak helyzetek, amikor nem jó döntés ebbe belemenni, és inkább az eszünkre kellene hallgatni, és van, amikor a szex az exszel támogatni tudja az érzelmi elválást egymástól.

Jó ötlet annak a karjába rohanni egy éjszakára, akivel már egyszer kimondtuk, hogy vége? A legtöbben kívülállóként rávágnák, hogy nem, holott ha hasonló helyzetben lennének, lehet, hogy ők is elgondolkodnának ezen. Az exekkel, különösen, akikkel évekig éltünk együtt, fizikai és érzelmi közelség alakult ki. A szakítással a kötődés is megszűnik egyik napról a másikra, és ott marad a fájdalom. A szexuális együttlétek csillapíthatják a fájdalmat, ugyanakkor lehet, hogy nem segítik egy lehetséges új kapcsolat kialakulását, a gyász folyamatát. Több tényező is közrejátszhat abban, hogy jól vagy rosszul süljön el, ha úgy döntünk, lefekszünk az exünkkel, és semmi más nem lesz, csak szex. Egy valamit érdemes észben tartani, semelyik haver vagy barátnő nincs a helyünkben, tehát ha a szex mellett döntünk, jogunk van tanulni a saját hibáinkból, ha mégis megégetnénk magunkat.

Szakítás után összejárni szexelni

Az érzelmi közelség fontos tényező a szexualitásban, pláne, ahol valódi kötődés, meghittség, intimitás alakult ki az együtt töltött időszak alatt. A szakítás egyeseknél valódi szívfájdalmat okoz, a fájdalom, a másik elvesztése máshogyan hat mindenkire – ez függ attól is, milyen kötődési mintát hozunk otthonról. Amennyiben kölcsönös megállapodással lett vége a kapcsolatnak, a közös szex működhet a szakítás után, de csak úgy, ha senkinek nincs elvárása, sem titkos szándéka a másikkal. Ilyen helyzetben az együttalvás, a szex átlendíthet a gyász nehezebb periódusain, az érzelmek ugyanúgy csitulnak majd az eltelt hónapokkal, végül a szexuális együttlétekre sem lesz már igényünk egymással. A búcsúszex mint olyan tehát, tud támogató is lenni, de ehhez az szükséges, hogy senki ne akarjon a másiktól semmit.

Az alkalmankénti vagy rendszeres szex az exszel hónapokig is működhet, ha kölcsönösen vetettek véget a kapcsolatnak, hiszen pont addig fog tartani a vágyuk egymás iránt, amíg teljesen el nem tűnnek az érzelmek. Idővel a szerelem teljesen eltűnik, és az érzelmek hiányában már a szexre sem lesz igényük. Ez az az pont, amikor mindketten továbbléptek, és amikor érdemes elkezdeni partnert keresni.

Szakítás után reménykedni, hogy a szex majd összehoz

Van, hogy a kapcsolat végét csak az egyik fél szeretné, és ki is mondja. Akárki is erőlteti a további kapcsolattartást, akármelyik fél vágyik a közös szexre, nem biztos, hogy jó ötlet ilyen helyzetben egymás karjába szaladni. Az elhagyott fél lehet, hogy bosszút forral, de az is lehet, hogy szimplán csak arra vágyik, hogy visszahódíthassa a szerelmét. Akiben még élénken él a szerelem, függetlenül attól, hogy miért lett vége, és hogy volt-e viszonzás, nehezen fogja tudni hisztik és balhék nélkül végigcsinálni a csak szex kapcsolatot.

Az is megnehezítheti az elválást, ha az egyik fél megkeseredetten próbálkozik visszakönyörögni magát, és közben eljátsza, hogy csak (szex)barátok. Általában a nárcisztikusabb személyekre igaz, hogy nehezen képesek elfogadni, hogy vége – feltéve, ha nem ők untak rá másra –, és rendszeresen felbukkannak szakítás után. Ilyen esetben sem igazán célszerű belemenni a szexbe az exszel, hiszen egy véget nem érő se vele se nélküle kapcsolatot is kialakíthatunk. Hogy a szex az exszel támogatóan működjön, függ attól is a kimenetele, ki milyen személyiségű, mennyire sérülékeny.

Szakítás után is újra megélni, miért nem működött együtt

A párkapcsolatnak öt fő területe van, az intimitás, a szexualitás, a barátság, a napi együttműködés és az anyagiak. Ha a szex nem ment úgy, ahogyan kellett volna, de az elválás felerősíti a vágyakat egymás iránt, szintén nem okos döntés erőltetni az együttléteket. A szexuális élet nehézkessége miatt kevesen képesek nem gyötörni a másikat. Például ha egy orgazmusra képtelen nőt rendre kérdőre vont a partnere, hogy miért nem képes rá vele együtt, majd szakítás után újra lefekszenek egymással, az csalódás lehet mindkét fél számára, hiszen újra előtérbe kerül a régi nóta.

Van, hogy nemcsak a szexszel, hanem más területeken is nehezen ment az együttélés, ezek a szakítással, külön költözéssel akár módosulhatnak is, de teljesen nem fognak megszűnni. A rossz az, hogyha a szakítás után is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, ha szerelmeskedünk egymással és továbbra is egymás legjobb barátja szeretnénk maradni, akkor újra és újra szembesülünk a problémákkal, amik ismételten csalódást okozhatnak. Ennek az egyetlen előnye, hogy akár gyorsabban megszakíthatjuk a kötődést egymás iránt.

Az igény, hogy egyesüljünk a testiségben is, teljesen normális emberi reakció szakítás után. De csak akkor működhet egészségesen, ha nincs hátsó szándék, ha mentálisan egészségesek a partnerek, és ha senki nem akar visszaszerezni senkit, csak lecsengetnék a kapcsolat érzelmi szálait.