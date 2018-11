Így lehetsz kulturált szerető

Mit is jelent jó szeretőnek lenni? Hogyan lehetünk kulturált szeretők? Mit tehetünk azért, hogy jobb, tartalmasabb, minőségibb szexuális együttlétben legyen részünk? Ezekre válaszol a szexuálterapeuta szakértő.

Mindenhonnan azt halljuk, hogy így a szex, úgy a szex, jobb orgazmus, a csapból is a szexualitás folyik. Mégis, a legintimebb vágyainkat és az ezekhez tartozó kínos kérdéseket nem merjük megbeszélni, kimutatni, önmagunkat adni. Ahhoz, hogy valaki igazán jó szerető legyen, nem technikai tudás szükséges, nem csak azon múlik. Mindannyiunk személyisége is ott van minden mozdulatban – az önzetlenség, figyelmesség, türelmesség mind szükségesek ahhoz, hogy kulturált szeretőkké váljunk. A kultúra nem jelent mást ebben az esetben, minthogy nem rohanjunk le a másikat és két perc csók után máris a csiklóra bukunk, vagy hogy nem a saját kielégülésünkre fókuszálunk és csak maszturbálunk a másik testén.

A beleegyezés a legelső

A nem az nemet jelent, és ha a partner nemet mond, akkor nincs szex és kész. Az erőszakosság ott kezdődik, ha a nemet figyelmen kívül hagyja valaki. Az igen hiánya sem jelenti azt, hogy igen, így a kulturált szerető kivárja, amíg a partner lelkesen beleegyezik mindenbe, amit együtt csinálnak.

Tisztelet, tisztelet, tisztelet

A tisztelet a kedvességnél kezdődik, fontos, hogy elfogadjuk olyannak, amilyen, mind külsejében, mind pedig személyiségében. Akkor is, ha nem egyezik a humorunk és csak egy éjszakáról van szó, többről nem. Tisztelni valakit a szexben, párkapcsolatban egyben azt is jelenti, hogy nem csapjuk be, azaz nem érdemes a cselekedetekben mást hazudni, mint ami a saját cél. Érdemes aranyszabályként tartani, hogy a partnert női vagy férfi nemiségében ne bántsuk meg, hiszen egy rossz megjegyzés vagy szájhúzogatás a mellek vagy a pénisz méretére életre szóló sebeket ejthet a partneren.

Nyitottan állni a másik vágyaihoz, fantáziájához

A kölcsönösség, az őszinteség egészen különleges kalandokba sodorhat, ha nyitottan állunk hozzá. A szexualitásban az egyik legizgalmasabb pillanat, amikor a partnerrel megbeszéljük egymás fantáziáit, vágyait. A fantáziákat célszerű úgy tálalni, hogy ne bántsuk meg egymást, és csak annyit mondjunk, amennyi építően hat a közös szexuális együttlétre. Sokszor elég csak a beszélgetés is, már az is izgatóan tud hatni, nem szükséges minden vágyat és fantáziát megélni.

A pillanatra figyelni

A nőknél és a férfiaknál egyaránt előfordul, hogy kizökkennek a szexben, és képtelenek megélni azt, amiben éppen vannak. A férfiaknál a merevedési gondok vagy a korai magömlés miatti izgulás a fő okok általában, a nők esetében pedig a házimunka, a gyereknevelés vagy éppen a munkahelyi határidők okozhatják a pillanatból való kiesést. Ha valakinek nem megy, hogy ott legyen éppen, amikor kell, fejben is, érdemes terápiát igénybe venni, ez gyorsan és jól kezelhető gond, amivel érdemes foglalkozni.

A szex nem lehet soha feladat

Akkor válik feladattá a szex, ha túlzottan az orgazmus elérése a cél, nem pedig az oda vezető út kellemes megélése. Ezek a szexek nem az orgazmusról szólnak valójában, hanem az egóról, érdemes kipróbálni a szexet úgy is, hogy direkt nem éljük meg a tetőpontot, hanem simogatjuk, csókoljuk egymást ameddig jólesik. A feladat és teljesítménykényszer akkor is jelen van a szexben, ha akkor is végigcsináljuk, ha közben elment a kedvünk. Nem baj, ha valamiért megszakad a folyamat, azonban később, 1-2 óra múlva térjünk vissza rá, van, hogy evés közben jön meg az étvágy.

Legyél része a másik élvezetének!

A visszajelzés kérése szex közben hülyén hangzik, de akár némán, csak kézzel mutatva vagy halkan kimondva a kérdést, hogy jólesik-e a másiknak, sokat segíthet a minőségen. Nem vagyunk gondolatolvasók, de ha figyelünk egymás reakcióira, máris teszünk azért, hogy jobb legyen a szex. Az élvezet fokához az is hozzátesz, ha valaki élvezettel csinálja, amit csinál – például az orális szexet –, és nem csak azért csinálja, mert muszáj, vagy mert cserébe elvár valamit. Ilyen esetekben nincs értelme erőltetni, a partner kimondatlanul is tudni fogja, hogy ez nem őszinte élvezet.

