Megcsalásért kell 2,5 milliárdot fizetni a férjnek

Az Egyesült Államokban van pár olyan állam, ahol büntetik a házasságtörést, így Észak-Karolinában is. Ahogy ezt Francisco Huizar III megtapasztalta, nem is akárhogyan:

8,8 millió dollárt, azaz körülbelül 2,5 milliárd forintot kell kifizetnie, miután viszonya volt egy házas nővel.

Ennek nagy része büntetés, de 2,2 millió az okozott károk kompenzálása. A megcsalt férj, Keith King ügyvédje ugyanis azzal érvelt, hogy ügyfele felesége, Danielle Swords viszonya miatt a férfi cége nem jutott annyi bevételhez és egy alkalmazottat is elveszített: a feleséget.

A megcsalás nem valami romantikus filmbe való. Huizar ugyanis folyamatosan üldözte Swordsot, utánament fürdőbe, nyaraláskor is. King a pár között váltott üzenetből jött rá a kapcsolatukra. Swords fel is vette videóra, ahogy Huizar és King összevitatkoznak, olyannyira, hogy előbbi fojtogatta is a férjet, ami miatt szintén bíróság előtt kell állnia,

Úgyhogy Huizar és ügyvédje taktikája nem jött be, akik azzal próbáltak védekezni, hogy nem történt megcsalás, mert a házaspár kapcsolata már régóta hanyatlott. Egyébként azóta valóban szétvált King és Swords.

