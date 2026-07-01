Az ügyészség újabb gyanúsításokat fogalmazott meg az óbudai polgármesterrel szemben, de most nem vitték be

Karácsony Gergely főpolgármester és a legnépszerűbb baloldali polgármesterek levételét szolgáló koncepciós perként konstruálta meg az ügyészség az óbudai korrupciós ügynek nevezett ügyet annak elindulásakor, 2024-ben – mondta a Telexnek Kiss László óbudai polgármester, aki a gyanúsítottak között van.

Az ügyben szerinte nem bűncselekményekhez keresnek gyanúsítottakat, hanem fordítva, kijelölik a gyanúsítottakat, és hozzájuk kreálnak bűncselekményeket, ennek érdekében pedig részben az ügyészség adja a vallomásokat a vádalkut kötők szájába.

Az óbudai polgármestert azért kereste meg a lap, mert az Őrsi Gergely és másik öt politikus letartóztatásához vezető ügy nyomozása során Z. Zsolt, az Óbudának parkfenntartást végző Pannon Park Forest Kft. egykori feje, valamint Czeglédy Gergő, Óbuda volt MSZP-s polgármestere is azt vallotta, hogy egy korrupciós hálózat részesei voltak, a kenőpénzek egy része pedig Kiss Lászlónál kötött ki.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Telex kérdésére válaszul „minden ténybeli alapot nélkülözőnek” nevezte Kiss László állításait, és visszautasította azokat. Az ügyészség szerint a cél jelen ügyben sem egyes személyek leszedése, hanem „bűncselekmény elkövetésére utaló adatok esetén a tényállás valósághű feltárása és a bizonyítékok törvényes beszerzése, mely a konkrét ügyben jelenleg is folyamatban van”.

Kiss Lászlót még 2024-ben gyanúsították meg először korrupcióval, akkor 9 hónapot töltött a börtönben, ahonnan vádemelés nélkül engedték ki. Ugyanabban az eljárásban idén tavasszal – Őrsi Gergely és mások letartóztatásával egy körben – újabb bűncselekmények elkövetésével gyanúsították meg. Ezzel a Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint már „kétrendbeli társtettesként elkövetett vezető beosztású személy által hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével is gyanúsítható”. Kiss Lászlót a mostani körben nem tartóztatták le, és ezúttal az óbudai önkormányzattól sem foglaltak le semmit.

Kiss szerint ebben az ügyben az történt, hogy bizonyos szereplők valóban követtek el bűncselekményeket, majd olyan vádalkut ajánlottak nekik, amely szerint, ha terhelő vallomást tesznek egyes politikusokra, akkor rendkívül kedvező körülmények között szabadulhatnak. Az ügyészség szerinte mások mellett három politikusra, Karácsony Gergelyre, Őrsi Gergelyre és rá kért terhelő vallomást, amelyet aztán a vádalku keretében született vallomásokkal meg is kapott.

További részletek a Telexen.