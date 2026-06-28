a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026. június 28.

Krizsán Csaba / MTI
admin Rugli Tamás
2026. 06. 28. 21:00
Krizsán Csaba / MTI
Nagyon meleg van.

Tragédia Bükkábránynál: öt halott a balesetben, köztük három gyerek

Putyin: Oroszország nehéz időket él át

Szerdáig marad a pokoli hőség, csütörtökön érkezik a hidegfront

Magyar Péter: A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el hétfőtől

Nagy Ervin: Nem szerettem volna, hogy én legyek a Tisza Eperjes Károlya

Fellángoltak a támadások a Hormuzi-szoros körül, Trump megint Irán elpusztításával fenyegetőzik

Három telitalálat is volt a hatos lottón

Új elnöke van a Momentumnak

Foci vb

Kezdődik az egyenes kieséses szakasz, 110 passz az algériai gól előtt, súlyosan megsérült a MU-játékos – élő hírfolyam a világbajnokság 18. játéknapjáról

Messi csereként beállva, Kane és Modric kezdőként írt történelmet – a vasárnap kora reggeli meccsek krónikái

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy az utolsó pillanatban magánkézre játsszák magyar emberek vagyonát
Putyin: Oroszország nehéz időket él át
Új szelek fújnak: Kunetz Zsombort behívták a közmédiába
Magyar Péter a kormány első 50 napjának eredményeiről: Sokkal több felszabadult és mosolygós embert látni az utcákon
Duran Duran a 24.hu-nak: Benne vagyunk a nyolcvanas évek kulturális DNS-ében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik