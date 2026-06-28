A nap legfontosabb hírei – 2026. június 28.

Tragédia Bükkábránynál: öt halott a balesetben, köztük három gyerek
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Szerdáig marad a pokoli hőség, csütörtökön érkezik a hidegfront
Magyar Péter: A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el hétfőtől
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Fellángoltak a támadások a Hormuzi-szoros körül, Trump megint Irán elpusztításával fenyegetőzik
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Kezdődik az egyenes kieséses szakasz, 110 passz az algériai gól előtt, súlyosan megsérült a MU-játékos – élő hírfolyam a világbajnokság 18. játéknapjáról
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