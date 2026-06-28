Messi csereként beállva, Kane és Modric kezdőként írt történelmet – ez történt a vb 17. játéknapján

Ez történt a pályán:

Időrendi sorrendben az L csoport csapatai léptek pályára elsőként. Anglia egy borzalmasan unalmas első félidőt hozott össze Panama ellen, ahol úgy tűnt, még akár történelmi pontszerzés is összejöhet. Végül azonban még az ivószünet előtt lerendezte a meccset Anglia a második félidőben. Előbb Jude Bellingham tette bele a lábát prímán egy szögletbe, majd pár perccel később az ő emelését bólintotta kapuba Harry Kane. A Bayern München csatárának ez volt a 11. gólja a világbajnokságokon, ezzel megelőzte Gary Linekert az örökranglistán. Apró érdekesség, hogy a negyedik gólját szerezte már Panama ellen.

11 – Harry Kane has become England’s all-time leading goalscorer at the FIFA World Cup with 11 goals, overtaking Gary Lineker (10). Crisp. pic.twitter.com/AB2hNBoTcv — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

A csoport másik mérkőzésén Horvátország és Ghána csapott össze, ami meglepően szórakoztató lett, pedig a döntetlen mindkét félnek megfelelhetett volna. Petar Sucic távoli lapos lövésével szerzett vezetést a horvát együttes, amire a második félidőben jött a ghánai válasz, egy szabadrúgást követően Luckassen a bal alsóba belsőzött okosan. Végül mégis a horvátok nyertek, mert a hajrában Luka Modric szögletét a jobb alsó sarokba fejelte Nikola Vlasic. Ezzel Modric lett a legidősebb játékos 40 évesen és 291 naposan, aki gólpasszt adott a világbajnokságon.

40 – Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966). Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3 — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

A Kongói Demokratikus Köztársaság is történelmet írt

Talán a játéknap legjobban várt találkozója volt a Kolumbia-Portugália mérkőzés, amely nem is okozott csalódást. Ugyan a döntetlen is elég lett volna, de a kolumbiaiak így is kitettek magukért, sőt az egyetlen gólt is ők szerezték. Csak szépséghiba, hogy Davinson Sánchez lábujjheggyel lesről indultt Quintero beadásánál. Ez a találat végül nem maradt érvényben, 0-0 maradt a meccs, de kifejezetten jól sikerült.

Nagyobb dráma volt a Kongói DK-Üzbegisztán derbin, ahol Fajzulajev indítása után Somurodov gyönyörűen emelt a hosszú felső sarokba. Ezzel nagy meglepetésre vezetést szerzett az ázsiai csapat és bár úgy tűnt, egyenlítenek a kongóiak, egy szabálytalanság miatt ezt a találatot elvette a VAR. Térfélcsere után is jól tartották magukat az üzbégek, de rettenetesen elkészültek az erejükkel. Végül épp a legnagyobb sztárjuk, Huszanov hibázott, amikor Yoane Wissát megrúgta egy beadásnál, a sértett pedig értékesítette a büntetőt. Innentől belelendültek a kongóiak, Meshack Elia lövése pattant meg egy védőn, amibe Fiston Kalala Mayele tette bele a lábát, így már továbbjutásra álltak, de Wissa azért egy távoli bombagóllal bevitte a kegyelemdöfést.

A Kongói DK egyébként még soha nem jutott tovább vb-csoportjából, ráadásul a világbajnokságok történetének 11. afrikai nemzete, amely tovább tud lépni.

11/5 – Congo DR is the 11th African country to advance from the group stage in the FIFA World Cup and the fifth to do so for the first time in 2026: 🇨🇻 Cabo Verde

🇨🇩 Congo DR 🆕

🇨🇮 Côte d‘Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇿🇦 South Africa Representing. pic.twitter.com/Eoyya1uV1u — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2026

Messi nélkül is jött az argentin gála

Gyorsan lerendezte Jordániát a világbajnoki címvédő, mert Giovani Lo Celso a hetedik percben még lesgólt lőtt ugyan, a 19. percben szabadrúgásból mégis előnyt szerzett. Ez volt első vb-meccsén az első gólja. Az ivószünet után Lautaro Martínez perdített a felső lécre, a kipattanóra pedig Marcos Senesi csukafejessel próbált ismételni, de fejbe rúgta egy védő. A VAR-ozás után megítélt tizenegyest Lautaro a kapu jobb oldalába lőtte.

Térfélcsere után Lautaro találta el a felső lécet, majd pár perc nyomást követően némi meglepetésre szépített Jordánia. Egy jobbról élesen középre lőtt labdát bevetődve lőtt a kapuba a félidőben beállt Mousa Al-Tamari. Nem is vacakolt sokat Lionel Scaloni, hármat cserélt, többek között a pihentetett Lionel Messit is pályára küldte már a 60. percben. Ha már beállt, történelmet is írt: a 80. percben szabadrúgásból betalált, így ő az első a vb-történelemben, aki egymást követő hét mérkőzésen is gólt szerzett.

Eközben Ausztria már a 28. percben vezetést szerzett, miután Algéria teljes védelme elaludt David Alaba hosszú indításánál. A kapus sem volt épp határozott, Marko Arnautovic pedig ki is használta a lehetőséget egy gólra. Ezt követően kihagyott egy hasonlóan nagy ziccert, de rá is fázott az osztrák, mert a 43. percben a szögletzászló még pályán belül tartotta a labdát, amit Rijad Mahrez elcsent Philipp Mwenétől, aki megfogta kézzel a lábát. Ez se jött be, felbukkant Rafik Belghali, aki szép cselekkel lopta a távot, majd a rövid felső sarokba bombázott védhetetlenül.

Ismét vezetést szereztek az osztrákok, Konrad Laimer jobbról okosan gurított középre, a második hullámban Marcel Sabitzer nagyon üresen érkezett, állítgatás nélkül a kapu bal oldalába lőtt. Nem sokáig tartott ki a vezetés, Houssem Aouar egyéni villanását követően szépen tette keresztbe a labdát, Rijad Mahreznek csak az üres kaput kellett eltalálnia. Innentől úgy tűnt, hogy döntetlennel lehozzák a felek ezt a meccset, ám Aouar egy pazar labdával kiugratta Mahrezt, aki ziccerben a jobb alsóba gurított.

Ekkor hatalmas ünneplés lehetett az iráni válogatott háza táján, mert ezzel az eredménnyel még épphogy továbbjutott volna, ám jött az újabb, utolsó fordulat: egy látszólag túl hosszú beadást bólintott középre Sabitzer, az érkező Sasa Kalajdzic pedig hihetetlen erővel fejelt a kapu bal oldalába. Ezzel az utolsó pillanatban megmenekült Ausztria, kiesett Irán (és Dél-Korea is).

Ez történt a pályán kívül:

A legjobb 32 közötti párosítások: