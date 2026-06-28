Nagy Ervin: Nem szerettem volna, hogy én legyek a Tisza Eperjes Károlya

Szombaton zárult a Fishing on Orfű fesztivál, amelynek utolsó napján a Tisza-kormány kulturáért felelős államtitkára, Nagy Ervin is részt vett egy, a Tisza-kormány kultúrpolitikájáról szóló kerekasztalbeszélgetésen. Többek között arról beszélt, hogy elsők közt a színház, a zene és főleg a film területén kell rendet tenni.

Fantasztikus teljesítmények születtek, de mégis az a politikavezéreltség és az aljas szándékból előre eltervezett propagandafilmezés az tényleg az 50-es éveket idézte

– mondta a Telex által szervezett rendezvényen a lap beszámolója szerint Nagy, hozzátéve, hogy a filmszakma nagyon gyorsan összeszervezte magát: hamarosan kiírják az NFI-pályázatot, és „azok a filmek, amiket elhallgattattak ideológiai alapon, több mint valószínű, hogy meg fognak valósulni, talán a kereteket is meg tudjuk hozzá teremteni.”

Azt is mondta, hogy a politikai bosszúhadjárat ugyan nem megoldás, de reméli, hogy a végrehajtók meghallják az idők szavát, és a köztársasági elnöknél hamarabb távoznak.

Az NKA-botrány kapcsán arról beszélt, hogy pont a kultúra jár élen most számonkérésben, mert ott csinálták a visszaéléseket a legpofátlanabb, legbutább módon, a többi szakágban több idő lesz a felderítés.

Amikor normálisnak kinéző embereket visznek vezetőszáron, bennem is emberként megmozdul, hogy hogy lehetett ennyire elrontani az életét valakinek, és még nincsenek meg a legnagyobb emberek, de szerintem hamarosan erre is sor kerül

– mondta Nagy, akit arról is kérdeztek, szerepelne-e állami támogatásból készült filmben:

„Nekem nem elegáns ott lenni azokon a helyeken, ahol állami pénz van. Én nem leszek. Én azt sem szerettem volna, hogy én legyek a Tiszának az Eperjes Károlya. Én azt gondolom, hogy nekem most akkor a karrieremet fel kell függeszteni. Ez így korrekt, ez így becsületes. Ahol állami pénz van, Ervin ott nem lehet.”

A tavalyi fesztiválszezonhoz képest hatalmas kontrasztot jelentő Fishingről írt riportunk itt olvasható: