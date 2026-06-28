Elnököt választott a Momentum: kispesti önkormányzati képviselője vezeti mostantól a pártot

Ezen a hétvégén tartotta tisztújító kongresszusát a parlamenttől májusban elbúcsúzott Momentum, amely az eseményen a párt új elnökét is megválasztotta.

A mozgalom tagjai Szilas Kincsőt, a párt kispesti önkormányzati képviselőjét, a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának eddigi vezetőjét választották meg a párt új elnökének

– olvasható a párt vonatkozó közleményében.

Megválasztása alkalmával Szilas azt mondta, a Momentum nem fogadhatja el, hogy a Tisza-kormány ellenzékét kirázólag a Fidesz és a Mi Hazánk adja, mert ezek szélsőséges pártok, amelyek nem alkalmasak arra, hogy kontroll alatt tartsák a demokráciát.

„Ahogy a választások előtt szükség volt arra, hogy a Momentum hátra lépjen egyet az ország érdekében, most itt az ideje, hogy előre lépjünk, és demokratikus ellenzékként ellenőrizzük, véleményezzük a kormány munkáját, mert a Momentum Magyarország egyetlen konstruktív ellenzéki pártja” – adta meg az irányt az új elnök.

Szilas Kincső az elmúlt években kispesti önkormányzati képviselőként, valamint a Momentum Nőügyi Érdekképviseleti Csoportjának vezetőjeként dolgozott. A párt szerint a nevéhez számos olyan kezdeményezés fűződik, amely a nők és a fiatalok közéleti szerepvállalását, a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csoportok védelmét célozta.