Szerdáig marad a pokoli hőség, csütörtökön érkezik a hidegfront

A jövő hét eleji extrém hőséget a hét közepén érkező hidegfront, valamint záporok és zivatarok enyhítik a HungaroMet Zrt. MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint.

Hétfőn és kedden csúcsra jár a hőség

A hétfőn folytatódik a döbbenetes meleg 35 és 41 fok közötti hőséggel, csupán a keleti megyékben és az Északi-középhegységben alakulhat ki néhol zápor vagy zivatar. Kedden tovább fokozódik a kánikula, a csúcsértékek elérik a 36-42 fokot, és a Dunától keletre elszórtan viharos széllökésekkel kísért hőzivatarok is kialakulhatnak.

Szerdán és csütörtökön megérkezik a változás

Szerdán már erőteljesebb lesz a felhőképződés, és többfelé számíthatunk egyenetlen eloszlású, heves záporokra, miközben a hőmérséklet még 32 és 39 fok között alakul. Csütörtökön egy hidegfront vonul át az országon, amely sokfelé hoz esőt, zivatarokat és erős, néhol viharos északi szelet, miközben a nappali felmelegedés jelentősen, 25-32 fok közé mérséklődik.

Péntektől vasárnapig kellemesebb nyári idő jön

Pénteken egy újabb északnyugati hidegfront hatására elszórtan még kialakulhatnak záporok, de a szeles idő mellett már a napsütés dominál 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel. A hétvége folyamán többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás élénk vagy erős északi széllel, szombaton 25-30, vasárnap pedig 26-31 fokos, kellemesebb nyári maximumokkal.

A tikkasztó melegben sorra dőlnek meg a melegrekordok Európa-szerte és idehaza is. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a magyarokat, aki teheti, csökkentse az áramfogyasztását este hat és kilenc óra között – ezzel kapcsolatban megkérdeztünk egy szakértőt: