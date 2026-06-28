Hatra emelkedett a bükkábrányi autóbaleset áldozatainak száma

Hatra emelkedett a Bükkábránynál történt halálos baleset áldozatainak száma – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház a boon.hu megkeresésére.

Négyen a helyszínen meghaltak

Ahogyan arról lapunk is hírt adott, szombat este Bükkábránynál, a 3-as számú főúton két autó ütközött össze. Az első hírek arról szóltak, hogy két gyermek és két felnőtt a helyszínen meghalt, egy gyermeket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vitték a miskolci kórházba.

Németh Csaba sajtóreferens a portálnak elmondta, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházba szállított két sérült a gondos orvosi beavatkozás ellenére életét vesztette. A lap információi szerint a másik édesanyát Debrecenbe szállították életveszélyes állapotban.

Ők lehetnek az áldozatok

A sajtóértesülések szerint a vétlen járműben két édesanya és három gyermek utazott. Blikk úgy tudja, hogy az egyik autóban a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán nemrég diplomát szerző színésznő, Kamilla, és 19 éves párja, a Gyöngyösi AK utánpótláscsapatának játékosa, Gergő ült, akik szintén meghaltak a balesetben. A lap szerint a pár épp Kazincbarcikára tartott hazafelé, amikor a baleset történt. Kamilla édesanyja, Kardos Veronika, Pusztamonostor polgármestere saját oldalán posztolt a tragédiáról, amelyben megható szavakkal búcsúzott lányától. „Megszakadt a szívem. Drága gyermekem, a Mennyországban légy nagyon boldog Kincsem” – írta.

A lap egy szemtanúra is hivatkozott, aki szerint a tragédiát az okozta, hogy az egyik autó a kanyarban előzött, így rohant bele frontálisan a szemből érkező, szabályosan közlekedő kocsiba.