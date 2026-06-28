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Fellángoltak a támadások a Hormuzi-szoros körül, Trump megint Irán elpusztításával fenyegetőzik

Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Donald Trump az Ovális Irodában.
admin Jankovics Márton
2026. 06. 28. 06:41
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Donald Trump az Ovális Irodában.
Az amerikai elnök szerint előfordulhat, hogy katonai eszközökkel kell „befejezni a melót”, amit elkezdtek.

Az amerikai hadsereg újabb csapásokat hajtott végre több iráni célpont ellen. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy a csapások „közvetlen válaszlépést jelentenek az iráni fél kereskedelmi hajózás elleni folyamatos agressziójára”, és ennek keretében Irán „katonai megfigyelő infrastruktúráját, kommunikációs rendszereit, légvédelmi állásait, dróntároló létesítményeit és aknatelepítő képességeit” vették célba.

Válaszul az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) vasárnap hajnalban arról tájékoztatott, hogy összehangolt rakéta- és dróntámadást indított nyolc amerikai katonai létesítmény ellen Kuvaitban és Bahreinben, ahol sajtóbeszámolók szerint valóban szóltak a légiriadós szirénák.

Közleményében az forradalmi gárda kijelentette, hogy minden további agresszióra „megsemmisítő válasszal” fog reagálni, és figyelmeztetett: a tűzszünet megsértése „valamennyi diplomáciai folyamat teljes leállítását” fogja eredményezni.

A támadások egyre erősödő hulláma komoly nyomás alá helyezi az Egyesült Államok és Irán között pár hete aláírt ideiglenes megállapodást, amelynek célja a tűzszünet megszilárdítása és a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri forgalom helyreállítása volt.

Az éjszakai eseményeket Donald Trump is kommentálta, megerősítve az amerikai hadsereg csapásainak tényét, egyben azzal vádolva Iránt, hogy megszegte a tűzszüneti megállapodást „már megint”.

Úgy tűnik, talán soha nem tanulnak! Eljöhet az a pont, amikor már nem engedhetjük meg magunknak, hogy ésszerűek maradjunk, és katonai erővel leszünk kénytelenek befejezni azt a melót, amelyet rendkívül sikeresen megkezdtünk. Ha ez megtörténik, az Iráni Iszlám Köztársaság többé nem fog létezni!

– írta a Truth Social-ön az amerikai elnök, aki a háború korábbi szakaszaiban is tett hasonló kijelentéseket, például, hogy a „kőkorszakba juttatják vissza” Iránt.

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