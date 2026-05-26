Magyar Péter odalépett Gulyás Gergelyhez

Magyar Péter felidézte, hogy ma 20 éve hangzott el az őszödi beszéd: a miniszterelnök nem gondolta volna, hogy a Fidesz ugyanazt fogja csinálni, mint Gyurcsányék 2006-ban, és nem gondolta volna, hogy Gulyás Gergely ide fog jutni.

Sajnálom frakcióvezető urat

– mondta Magyar.

Ezután Gulyás következett: jól emlékszik arra az időszakra, amikor Magyarral ketten jelentettek be tüntetéseket a Kossuth térre, a tér lezárására válaszul. Megkérdezte Magyartól, miért nevezte ki Gergényi Péter, volt BRFK-vezér helyettesét rendészeti államtitkárnak?

Forsthoffer egyik felszólalást sem tudta ügyrendi javaslatként értékelni.

A teremben zúgolódás tört ki, Magyar Péter ezután Gulyás Gergelyhez lépett, és mondott neki valamit, ám ez a közvetítésen nem hallatszott.

