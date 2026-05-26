Fenntartották Kocsis Máté mentelmi jogát

Rágalmazás vétsége miatt került a Mentelmi Bizottság elé Kocsis Máté ügye.

2026. január 20-án egy magánszemély – egy nyugalmazott bíró, a fideszes politikus elmondása szerint: Erőss Monika, Magyar Péter édesanyja – tett feljelentést ellene, mert szerinte Facebookon rágalmazta őt a képviselő.

Mivel magánvádról van szó, a bizottság a korábbi gyakorlatnak megfelelően a mentelmi jog fenntartását javasolta az Országgyűlésnek is, mely végül 178 nem és 9 igen szavazat, valamint 5 tartózkodás mellett fenntartotta Kocsis mentelmi jogát.