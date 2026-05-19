A hétfői sajtótájékoztatón elhangzottak

Magyar Péter azt ígérte, hogy kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktájának egyik felét, amely az Igazságügyi Minisztériumban van. A miniszterelnök elvárja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök is tegyen így a Sándor-palotában lévő dossziékkal.

A miniszterelnök a hétfői kormányülés után is sajtótájékoztatót tartott. Ekkor elmondta, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta K. Endre kegyelmét, a döntését még nem ismert okokból Novák Katalin írta felül. Magyar szerint úgy zajlott a döntés, hogy a volt igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 40 nevet, ebből háromban javasoltak kegyelmet adni, de a bicskei ügy nem volt ezek között.

Magyar Péter Répássy Róbert államtitkár felelősségét is felvetette, aki szintén jóváhagyta a volt államfő leiratát.