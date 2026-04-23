Rendkívüli lottónyeremények: két nyertes már jelentkezett

Nagy figyelmet kapott a választás utáni héten, hogy egyszerre négy nagy lottójáték főnyereményét vitték el. Panulin Ildikó, a Szerencsejáték Zrt. szóvivője a Mandinernek most azt mondta, hogy az ötös és a hatos lottó nyertese már jelentkezett, és megkezdődött az egyeztetés a nyeremények átvételéről.

A nyerteseknek személyesen kell megjelenniük a társaság központjában, ahol ismét ellenőrzik a nyertes szelvényt és az adataikat. Fontos feltétel, hogy a megadott bankszámla a nyertes saját nevén legyen, más számlájára nem kérhető az utalás. Ha mindent rendben találnak, a teljes folyamat jellemzően egy héten belül lezajlik, vagyis a pénz rövid időn belül megérkezhet.

A kifizetést nem zavarja a hatósági vizsgálat

A rendkívüli érdeklődést az váltotta ki, hogy egy héten belül a skandináv lottón, a Jokeren, az ötös és a hatos lottón is megszületett a főnyertes. A Szerencsejáték Zrt. emiatt hatósági ellenőrzést kért, de hangsúlyozza: ez nem akadálya a nyeremények kifizetésének, és nem jelent gyanút a nyertesekkel szemben.

A társaság szerint nem történt csalás, a rendszert nem lehet kijátszani: minden fogadást digitális védelem és többszintű, párhuzamos ellenőrzés biztosít, a hivatalos eredmény csak egyező adatok esetén születhet meg.

A szóvivő jelezte, hogy a másik két játék esetében egyelőre nem jelentkeztek a nyertesek, de ez teljesen megszokott, hiszen hosszabb idő áll rendelkezésre.