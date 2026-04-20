ukrajnautcai lövöldözés
Belföld

Egy moszkvai születésű férfi lövöldözött Kijevben, meghalt a hetedik áldozat

afp
admin Spirk József
2026. 04. 20. 11:47
afp

Hétre emelkedett a kijevi lövöldözés halálos áldozatainak száma, mivel egy sebesült meghalt a kórházban – közölte hétfőn Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere.

Szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték. A helyszínen hatan vesztették életüket, és nyolc sebesültet, köztük egy gyereket vittek kórházba.

Az egyik súlyos sebesült állapota válságos volt, és az orvosok nem tudták megmenteni az életét – írta a Telegram üzenetküldő platformon a polgármester. Hozzátette, hogy négy embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak.

A hasonló lövöldözések igen ritkák Ukrajnában, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy az incidenst terrorcselekményként kezeli. A rendőrség egyelőre nem állapította meg az 58 éves elkövető tettének indítékait. Az elkövető Moszkvában született, de már régóta ukrán állampolgár volt. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik