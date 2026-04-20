A Fidesz bukása előtt egy kiváltságos üzletbe szállt be Nagy Márton köre Tiborcz Istvánék mellé

2026. 04. 20. 05:57
Orbán Viktor vejéhez, valamint Nagy Mártonhoz és a testvéréhez tartozó üzleti körök végezhetik Magyarország legnagyobb szélerőmű-fejlesztését. Utóbbiak két hónappal az országgyűlési választás előtt szálltak be az üzletbe, miután gazdát cserélt egy kiváló lehetőséghez jutó cég. A vevő egy tulajdonosait rejtegető magántőkealap, amelynek nyomai Nagy Mártonék felé vezetnek, és amelynek forrását 70 százalékban épp a nemzetgazdasági tárca biztosítja közpénzből.

Kivételes üzletbe vásárolta be magát a Fidesz választási bukása előtt a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterhez és a testvéréhez köthető üzleti kör – tudta meg a 24.hu. A Trustify magántőkealapok egyike ugyanis – egy másik társaságon keresztül – megvásárolt egy olyan céget, amelyik az egyik nyertese Magyarország legnagyobb szélerőmű-fejlesztési lehetőségének.

Csaknem két éve derült ki az energiahivatal oldalán elérhető adatbázisból, hogy két társaság jutott együttesen 695 megawattos koncentrált csatlakozási lehetőséghez a szélenergia területén. Ennek azért van jelentősége, mert Magyarország sokáig nem épített új szélerőműveket, sőt azok telepítését a kormány gátolta. Azonban – ahogy azt a Telex két éve megírta – végül hazánk vállalta az Európai Unió előtt, hogy 2030-ig legalább 1000 megawattig növeli a jelenlegi 330 megawattnyi hazai szélerőműves kapacitást.

Tehát a két kedvezményezett cég az eddigi kapacitás kétszeresének a telepítésére kapott lehetőséget, ami azt is jelenti, hogy az EU felé vállalt teljes kapacitás hiányzó részét erre a két társaságra bízták.

Szajki Bálint / 24.hu Szélerőművek Mosonszolnokon.

Tiborcz köre fújja a passzátszelet

