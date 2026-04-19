Az MSZP-s Tóth József visszakéri a Margitszigetet

Az önkormányzatokat a helyükre kell tenni, ez a hatalmi ágak és az ellensúlyok rendszerének egyik alapvető kérdése

– jelentette ki Tóth József, 13. kerületi polgármester a kerületi tévé, a TV13 műsorában. A Népszava szemléje szerint a plgármester értékelte az az április 12-i országgyűlési választást is.

Utóbbiról azt mondta, hogy a kerületben az országos átlagnál magasabb, több mint 81 százalékos részvétel volt, ami különösen erős legitimációt ad a megalakuló Országgyűlésnek és az országgyűlési képviselőknek. A polgármester a jövőre nézve példaként konkrét feladatokat is említett, közöttük

a Margitsziget státuszának helyreállítását,

a Népsziget tulajdonviszonyainak tisztázását,

illetve a Honvédkórház fejlesztésének átgondolását.

A Margitsziget ügye régi konfliktus a kerületi a fővárosi vezetés között. Az Országgyűlés még 2013-ban döntött arról, hogy a korábban a kerülethez kerülethez tartozó sziget közvetlenül a fővárosi önkormányzat irányítása alá kerüljön. Az akkori indoklás szerint a Margitsziget kiemelt idegenforgalmi jelentőségű, fejlesztése túlmutat egy kerületi önkormányzat lehetőségein. Tarlós István korábbi fideszes főpolgármester korabeli érvelése szerint a Margitsziget mindig is a főváros tulajdona volt, és a kerületnek ott nincs saját tulajdona.

Tóth József 1994 óta vezeti a kerületet, vagyis a rendszerváltás utáni baloldal egyik legtovább hivatalban maradt önkormányzati politikusa. 2024-ben már a nyolcadik ciklusát nyerte meg, 77,79 százalékos eredménnyel.