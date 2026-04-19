„Levágták a disznót” – Pócs János így értékelte a választásokat

Most se Magyar Péter, se a tiszások meg a kommentelők még nem veszik észre. Megnyerték a választást. Mondjuk úgy vidékiesen, hogy levágták a disznót.

Ezt az idézetet vágta ki a Hír TV Pócs Jánostól a péntek esti Komment című műsorból, vette észre a 444. A fent említett mondatok után a kamera a műsorvezetőre váltott, aki elmosolyogta magát.

Kétszer nem tudják levágni. Még mindig azt hiszik, hogy kampány van. Most már a teljesítésnek az ideje van. Az újrakezdésről csak azt tudom mondani, hogy én őszintén vallom, amit több médiumban is elmondtam, hogy nekünk van egy főnixmadarunk, Orbán Viktor, aki minden válságból, minden nehéz helyzetből, mindig meg tudott újulni. És most nem eltűnt, hanem kiállt a színre, jövő héten leülünk, minden településen beszélgetünk az emberekkel

– tette hozzá.

Pócs János és a disznók kapcsolata nem új keletű: tavaly nyáron Ruszin-Szendi Romulusz nevét írta rá egy levágott disznóra.

Az adás vendége Pócson kívül (aki 51-41 százalékra kapott ki tiszás ellenfelétől) Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapítója (aki Budapest 14-es választókerületében indult, és míg az ottani tiszás jelölt 40.000 szavazatot kapott, rá 152-en szavaztak), Németh Balázs Fidesz-frakció-szóvivő (aki pedig Budapest 13-as választókerületében indult fideszes színekben: a tiszás ellenfele a szavazatok bő 61 százalékát kapta meg, míg ő bő 27 százalékig jutott), illetve Árpási Bence, a Népszava újságírója volt.