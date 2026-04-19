Vallási okokra hivatkozva nem ad ki fogamzásgátlót egy budapesti gyógyszertár

A 444 szerint semmilyen fogamzásgátló készítményt nem forgalmaz a Budai Irgalmasrendi Kórház Gránátalma gyógyszertára. Bár a patika egy egyházi fenntartású intézmény része, az utcáról is megközelíthető, és lakossági ellátást is végez.

A lap korábban egy dunakeszi gyógyszertár kapcsán írta meg, hogy az a nézeteire hivatkozva nem adja ki az orvos által felírt, államilag elismert sürgősségi fogamzásgátló tablettát. Ezt követően a 444-hez olyan budapesti helyszínről is érkezett jelzés, ahol semmilyen fogamzásgátlót nem adnak ki.

A rendi szellemiségre hivatkozva nem tartanak fogamzásgátlót

A gyakorlat a szerkesztőség által elvégzett próbavásárlás során vált egyértelművé: hiába volt recept hagyományos és sürgősségi fogamzásgátlóra, a patikus egyiket sem adta ki, arra hivatkozva,

hogy nem tartanak egyáltalán fogamzásgátlót, döntésük pedig a rendi szellemiségből fakad.

A patikát működtető Betegápoló Irgalmasrend katolikus szerzetesrend, így az intézmény a katolikus egyház tanítását követi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mesterséges fogamzásgátlást – például tablettát, óvszert vagy spirált – elutasítják, mert az egyházi álláspont szerint a szexuális együttlétet nem szabad elválasztani a gyermeknemzéstől. Csak a természetes családtervezési módszerek elfogadottak bizonyos feltételek mellett.

A kórház működése más területen is igazodik ehhez az értékrendhez: az intézmény azon kevesek közé tartozik Magyarországon, ahol abortuszt sem végeznek. Ennek hátterében egy 2017-es kormányzati megállapodás áll, amelynek értelmében az intézmény – másokkal együtt – jelentős támogatásért cserébe vállalta, hogy nem végez terhességmegszakítást.

A törvény egyébként nem kötelez minden kórházat az abortusz biztosítására. A patikához kötődő gyakorlat viszont a hétköznapi gyógyszerellátásról szól.

Vényre felírt gyógyszert ki kell adni

A Budai Irgalmasrendi Kórház álláspontja szerint a patika működése jogszerű. Válaszukban azt írták: a Gránátalma gyógyszertár a katolikus egyház tanítását követi, ezért a Humanae Vitae enciklika szellemiségével összhangban nem forgalmaz mesterséges fogamzásgátlókat. Hangsúlyozták azt is, hogy a gyógyszertár elsősorban az intézmény betegeit szolgálja ki, akik tisztában vannak az egyházi működési elvekkel, és hogy a térség más patikái biztosítják a teljes körű gyógyszerellátást.

Jogvédő szervezetek szerint azonban a helyzet nem ennyire egyértelmű. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) úgy véli: bár intézeti gyógyszertárról van szó, mivel az közvetlen lakossági ellátást is végez, rá ugyanazok a szabályok vonatkozhatnak, mint egy közforgalmú patikára. A Patent Egyesület álláspontja szerint ráadásul egy egész intézmény nem hivatkozhat lelkiismereti szabadságra, ez a jog az egyes egészségügyi dolgozókat illeti meg, nem a patikát mint szervezetet.

A hatályos gyógyszerforgalmazási szabályok alapján ha egy gyógyszert vényre felírnak, azt a patikának ki kell adnia, vagy – ha nincs készleten – helyettesítő készítményt kell ajánlania, illetve fel kell ajánlania a beszerzést. A Gránátalma patikában azonban nemcsak hogy nem tartanak fogamzásgátlókat, hanem azokat megrendelni sem lehet.

Nincs egységesen előírt gyógyszerkészlet

A kérdés jogi megítélésében nemzetközi precedens is létezik. Egy franciaországi ügyben az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta: ha egy országban a fogamzásgátlókhoz való hozzáférés gyógyszertárakon keresztül történik, akkor azok árusítása nem tagadható meg vallási vagy lelkiismereti okokra hivatkozva. A bíróság szerint a gyógyszertár tulajdonosai nem kényszeríthetik rá saját meggyőződésüket a páciensekre azzal, hogy megtagadják a gyógyszer kiadását.

A TASZ munkatársa, Lebedi Réka kiemelte: a budapesti eset is alkalmas lehet hatósági vizsgálatra, ugyanakkor a jogszerűség végső megítélése bírósági döntést igényelne. Mint fogalmazott:

ilyenkor azt kell mérlegelni, hogy a lelkiismereti szabadság vagy a fogamzásgátláshoz való hozzáférést is magában foglaló reprodukciós önrendelkezési jog élvez-e elsőbbséget.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a 444 megkeresésére azt közölte: az intézeti gyógyszertárak elsődlegesen a kórház ellátását biztosítják, és nincs egységesen előírt kötelező gyógyszerkészletük, ezért a kínálatuk eltérő lehet. Arra azonban nem válaszoltak, hogy a konkrét gyakorlat jogszerűnek tekinthető-e.

A helyzet tehát továbbra is tisztázatlan: miközben a patika vallási elvekre hivatkozva nem forgalmaz fogamzásgátlókat, szakmai és jogi érvek is szólnak amellett, hogy egy lakossági ellátást végző gyógyszertárnak biztosítania kellene ezekhez a hozzáférést.