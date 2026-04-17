Magyar Péter felszólításának eleget téve lemondott posztjáról a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagja

Közleményt juttatott el több magyarországi szerkesztőséghez dr. Silhavy Máté Tibor, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumi tagja, melyben bejelentette, hogy Magyar Péter felszólításának eleget téve lemond a tagi megbizatásáról. Silhavy közölte, hogy a lemondó nyilatkozatát az Országgyűlés elnökének hivatalos formában is elküldte már.

„A 2026. április 12-i országgyűlési választás eredménye történelmi léptékű, egyértelmű üzenet valamennyi közjogi tisztségviselő számára: a magyar társadalom rendszerszintű változást követel. Magyarország leendő miniszterelnöke a napokban engem is arra kért, hogy a kuratóriumi tagságomról lemondva engedjek teret a választói akarat érvényesülésének. Ezt a kérést tiszteletben tartom, és döntésemmel eleget teszek a felhívásnak” – fogalmazott Silhavy Máté, aki ezt követően a közmédia működését kezdte kritizálni, úgy fogalmazva:

A hazai közszolgálati médiaszolgáltatás sem a korábbi szocialista kormányok idején, sem ma – jelenlegi formájában pedig különösképpen – nem felel meg azoknak a törvényi előírásoknak és nemzetközi sztenderdeknek, amelyek érdemessé tennék a magyar adófizetők támogatására. Az intézményrendszer, a szerkesztési alapelvek és a finanszírozás radikális átalakítása elkerülhetetlen. Ennek az égetően szükséges megújulásnak nem kívánok gátja lenni.

Közleményében kijelentette, hogy mint az ellenzék által jelölt kuratóriumi tag, az elmúlt 16 évben a médiatörvény adta keretek között azért dolgoztam, hogy Magyarországnak a közös európai értékeket és nemzeti érdekeinket egyaránt szem előtt tartó vezetése legyen. „Erre a felelősségteljes munkára most a magyar választópolgároktól teljes körű felhatalmazást kapott a megalakuló Tisza-kormány, amely az én személyes bizalmamat is régóta élvezi” – fogalmazott végül Silhavy, üzenve az ország valamennyi közjogi tisztségviselőjének, hogy senki ne dugja homokba a fejét: a magyar emberek döntöttek április 12-én, eljött az ideje, hogy az eddigi tisztségviselők hátralépjenek, és teret adjanak a társadalom által megkövetelt, halaszthatatlan változásnak.