Fókuszban a generációk

A generációk közötti kapcsolatra ma már kreatív erőforrásként tekinthetünk, hiszen az eltérő korosztályok gondolkodása, ízlése és tapasztalata egymásra rétegződve új jelentéseket hoz létre a divattól a technológián át egészen a mindennapi életstílusig. Az Allee tavaszi programsorozata Teret adunk a generációknak címmel 2026. május 10-ig kiállításokkal, hangkvízzel, fotóautomatával, interaktív élményekkel, illetve irodalmi és zenei programokkal mutatja be, miként inspirálják egymást az eltérő generációk.

A Teret adunk a generációknak című egyedülálló programsorozat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző korosztályokat. Bár minden életkor sajátos világot képvisel, ezek azonban egymásból építkeznek. A múlt értékei és a jelen innovációi ugyanis folyamatos kölcsönhatásban formálják mindennapjainkat, legyen szó divatról, technológiáról, szabadidőről vagy gasztronómiáról.

Az Inspiráló generációk címmel az Allee átriumában látható kiállítás bemutatja, miként hatnak egymásra a különböző korok stílusai és innovációi. A múlt ikonikus tárgyai és a jelen kreatív nézőpontjai együtt mesélik el, hogyan formálják egymást a generációk, és születnek új ötletek a közös inspirációból. A divat, a technológia, a szabadidő és a gasztronómia területein kirajzolódó párhuzamok rávilágítanak arra, hogy ami egykor innovációnak számított, ma már inspirációs forrásként tér vissza. A tér nemcsak szemlélődésre hív: az interaktív elemek – mint a generációs hangkvíz vagy a különböző korszakok és generációk vizuális világát- és lenyomatát megidéző fotóautomata és íriszfotózás – személyes élménnyé formálják a felismerést, hogy ízlésünk és identitásunk is több generáció lenyomata.

Vajon mi a közös a hippikorszak VW Bogarában, a nyolcvanas évek ikonikus Golfjaiban és a jövő e-Golfjában? A technológia és design fejlődésének generációs történetét április 18-án izgalmas VW kiállítás mutatja be. A gyűjtői járművek az autógyártás különböző korszakait idézik meg: a klasszikus VW Bogártól az első és második generációs Golfokon át egészen a modern eGolf VII.-ig. A válogatás közérthetően és látványosan mutatja be, hogyan változott az autó formája, technológiája és karaktere generációról generációra. A CheckEngine szakértői csapat vezetésével 11 és 18 órakor az érdeklődők mélyebben is megismerkedhetnek a járművek történetével és generációs jelentésével.

A zene, mint univerzális nyelv szintén kulcsszerepet kap a generációk közötti kapcsolódásban. Április 25-én a Legendás Rocktöri különleges crossover koncertjén a különböző korszakok ikonikus hangzásai váratlan módon találkoznak: Billie Eilish dalai The Beatles stílusában szólalnak meg, miközben az Omega zenei világa Valmar hangulatában értelmeződik újra. Ezen a napon Franczia Tímea képzőművész segítségével egy rajzos alkotóversenyen bárki megmutathatja, milyennek képzeli el a jövő Allee-ját: hogyan nézhet ki, milyen élményeket kínálhat a bevásárlóközpont három évtized múlva.