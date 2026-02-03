Évente százas nagyságrendben és egyre gyakrabban jelentenek kortársak közötti bántalmazást a gyermekotthonokból, ami a magyarországi gyermekvédelmi rendszer válságának egyik tünete, írja a Direkt36 tényfeltáró központ új cikkében.

A Direkt36 az elmúlt hónapokban több mint húsz, a gyermekvédelemben dolgozó, intézményben nevelkedett, vagy a területre más okból rálátó forrással beszélt, és arra jutott, hogy a túlzsúfoltság, a traumatizált gyerekekhez értő és a velük való törődésre ráérő szakemberek létszámhiánya, valamint a nagy fluktuáció miatt a rendszer képtelennek látszik biztonságos és békés körülményeket teremteni a gyerekotthonokban.

Nő a bántalmazások száma, miközben nincs elég szakember

Orbán Viktor miniszterelnök még tavaly novemberben is azt a kijelentést tette a parlamentben, hogy

szeretném biztosítani a teljes magyar közvéleményt, hogy mind a 23 ezer gyermek, aki ma az állam gondjaira van bízva, megfelelő, biztonságos, jó színvonalú, 21. századi Magyarországhoz méltó ellátást kap.

Ugyanakkor a problémával a kormány is tisztában van. A Belügyminisztérium alá tartozó Integrált Jogvédelmi Szolgálat gyermekjogi képviselői által lejelentett kortársbántalmazási esetek száma egy év alatt 580-ról 859-re ugrott. Bár az emelkedésben a kegyelmi botrány utóhatásának, a bejelentési hajlandóság növekedésének is jelentős szerepe van, a források többsége szerint ténylegesen is romlott a helyzet.

Ehhez hozzájárult a gyermekpszichiátriai kapacitás hiánya is: sem gyerekekre szakosodott pszichiáter orvosból, sem megfelelő intézményből nincs elég az országban.

Őrökkel fékeznék az erőszakot, de a szakemberek mást mondanak

Egy közelmúltban született, az ügyet vivő TASZ által precedensértékűnek tartott bírósági ítélet is arra mutat rá, hogy az állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek megvédése a társaik által elkövetett erőszaktól a felnőttek felelőssége lenne.

A kormánynak arról is vannak információi, hogy mit kezdett vagy nem kezdett a rendszer a bántalmazásokkal. A Belügyminisztérium illetékesének utasítására ugyanis 2024 tavaszán valamennyi megyei kormányhivatalnak soron kívüli ellenőrzést kellett lefolytatnia az összes gyermekotthont nézve, a bántalmazási esetek belső kivizsgálására fókuszálva. Arról, hogy mire jutottak, a nyilvánosság nem szerezhetett tudomást, mivel mindösszesen egyetlen egy kormányhivatal – a Nógrád megyei – hozta nyilvánosságra honlapján az ellenőrzési jelentést. A Direkt36 emiatt közérdekű adatigényléssel fordult a Belügyminisztériumhoz, a pert első fokon megnyerte, de az ügy jogerősen még nem zárult le.

A kormány újabban őrök kivezénylésétől várja az erőszak megfékezését a gyermekotthonokban, de gyermekvédelmi szakemberek szerint a gyerekeknek őrök helyett inkább gyógyító odafigyelésre lenne szükségük.