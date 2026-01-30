- Magyar Péter: Baltával támadtak a Tisza önkénteseire egy debreceni lakótelepen
- Orbán Viktor: Ha nincsenek új rendőrviccek, az mindig mutat valamit
- Elvittek egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről a szlovák rendőrök
- Magyar Péter: Orbán Viktor hallgatása és sunnyogása ide vezet
- Epstein-akták millióit hozták nyilvánosságra
- Meghalt Catherine O’Hara, a Reszkessetek, betörők! színésznője
- Az ügyészség kezdeményezte a dunaújvárosi DK-s alpolgármester letartóztatását
- Érkezik az újabb havazás: térképen, hol, mennyi eshet
- 1949 óta egyszer sem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint 2025-ben
- Karácsony Gergely: 11,7 milliárdot „rabolt el” a kormány
- Lázár János a vonatvécén húzta le a Fidesz-kampányt?
A nap legfontosabb hírei – 2026.01.30
Adrián Zoltán / 24.hu
Amit Nagy Márton gazdaságpolitikának nevez, azt Karácsony Gergely rablásnak.
