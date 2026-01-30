hírösszefoglalónapi szumma
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2026.01.30

Adrián Zoltán / 24.hu
Amit Nagy Márton gazdaságpolitikának nevez, azt Karácsony Gergely rablásnak.
admin Kerner Zsolt
2026. 01. 30. 21:07
Adrián Zoltán / 24.hu
Amit Nagy Márton gazdaságpolitikának nevez, azt Karácsony Gergely rablásnak.

Robert Fico
Elvittek egy magyar politikust a pozsonyi tüntetésről a szlovák rendőrök
