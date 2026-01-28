bűnügyzuglógyilkosságeszter
Legyenek szívesek segíteni, mert itt van egy kisgyerek a kocsiban. Szerintem a nő már nem él – kétéves fia előtt mészárolta le Esztert A. Mohamed

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 28. 17:04
Szajki Bálint / 24.hu
Botrányt okozott, az asztalt csapkodva dühöngött a bíróságon az a marokkói férfi, aki meggyilkolta válófélben lévő feleségét Zuglóban. Az elkövető két és fél éves kisfia végignézte, ahogy az apja több tucat szúrással és vágással kivégzi édesanyját a kocsiban. A Heim Pál Gyermekkórház korábbi jelentéséből kiderült, hogy a minősített emberöléssel vádolt férfi a saját kisfiát is bántalmazta egy nappal a vérfürdő előtt.

Ötödik éve vagyok rács mögött olyanért, amit nem is tettem. Minden alkalommal elismétlem, és a kezdettől ezzel érvelek, ám ön ezt nem veszi figyelembe, és emiatt vagyok ebben a helyzetben mentálisan és fizikálisan is. És most el kell szenvednem azt, hogy fogva vagyok tartva a maximális időtartamig. Az indoklás az, hogy fenn áll a szökés-elrejtőzés veszélye, de erről szó sincs. Ez az ön döntése volt, ami tisztességtelen és jogellenes. Pedig dönthetett volna máshogy is, amikor megkapta az iratokat

– azt asztalt csapkodva kérte számon a bírót a Fővárosi Törvényszéken az a 41 éves marokkói származású férfi, aki 2021 áprilisában több tucat szúrással és vágással gyilkolta meg válófélben lévő feleségét Zuglóban, a saját két és fél éves kisfia előtt. A mai tárgyaláson ismertetett kórházi jelentésből kiderült, hogy A. Mohamed a saját gyermekét is bántalmazta a horrorisztikus gyilkosság előtt. A szakápoló szerint sérülés volt a kisfiú fején, amikor kiemelték őt a vérfürdő után a kocsiból.

A marokkói férfit vezetőszáron és bilincsben hozták a bíróságra a büntetés-végrehajtás kommandósai. A férfi már a tárgyaló előtt egy hangos „Stop” kiáltással jelezte kollégánknak, hogy ne készítsen fotót róla, majd a tárgyalóban is folytatta munkatársunk vegzálását. Ezt követően saját ügyvédjét kezdte ócsárolni.

