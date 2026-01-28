Drasztikusan csökkent a nyelvvizsgázók száma az elmúlt években Magyarországon, derül ki az RTL Híradó riportjából.

Míg 2019-ben több mint 124 ezren vizsgáztak, tavaly már csak 56 ezren. A Nyelvtudásért Egyesület szerint azért, mert már az egyetemi felvételikhez és a diplomákhoz sem kötelező mindenhol a nyelvvizsga.

Az egyesület elnöke, Rozgonyi Zoltán szerint noha vannak egyetemek, amelyek mégis a kimeneti követelmény részévé tehetik a nyelvvizsgát, a nyelvvizsgázók közül szinte eltűntek az egyetemisták, a középiskolások képzik a döntő többségét a nyelvvizsgázóknak. Valószínűleg azért, mert a középiskolások pluszpontot kaphatnak a felvételinél, ha van nyelvvizsgájuk.

A hallgatói önkormányzat ugyanakkor úgy látja, a papír önmagában eddig sem garantálta a magabiztos nyelvtudást.