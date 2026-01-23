Fel akart hagyni a prostitúcióval egy 19 éves nő, de a párja úgy kikelt magából, hogy fél Szegeden átrángatta, rugdosta, köpködte őt

Letartóztattak egy 24 éves tiszaörsi férfit, aki prostitúcióra kényszerítette és rendszeresen bántalmazta párját.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldalán közzétett beszámoló szerint az elkövető gyalázkodó, megalázó szavakkal, később az öklével érvelve kényszerítette prostitúcióra párját, és az sem zavarta, hogy tettét bárki látta, volt, hogy az utcán, bevásárlóközpontban, lépcsőházban ütötte-verte, rángatta, miközben záporoztak szitokszavai.

A 19 éves, pénzét örömlányként kereső nővel néhány hónappal ezelőtt költözött össze Szegeden. A mindkettőjüket eltartó áldozat fel akart hagyni addigi munkájával, ám párja nem engedte – ekkor kezdődtek a testi fenyítések, kényszerítések, olvasható a posztban.

A bántalmazások egyre gyakoribbá váltak, a fiatal nő testét rendszeresen zúzódások, kék-zöld foltok borították. A férfi legutóbb annyira kikelt magából, hogy szinte a fél városon át ordibált vele, szidta, leköpte, pofozta, becsmérelte. Egy járókelő a nő védelmében közbeszólt, amire egy ütés volt az agresszor válasza. Ezután megragadta párját, és egészen lakásukig rángatta, megöléssel fenyegette. Az életét féltő és azért küzdő nő próbált menekülni, ám támadója utolérte. Haját megragadva a földre lökte, megrugdosta. Az áldozatnak végül sikerült a lépcsőházból kimenekülnie és az utcán segítséget kérnie

– írták.

A nő a rendőrséghez fordult, az egyenruhások pedig elfogták a férfit, aki azóta letartóztatásban van: emberkereskedelem és kényszermunka, valamint garázdaság bűntettével gyanúsítják.