Holttestet találtak egy Gödöllő melletti erdőben

admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 21. 17:42
A kutatómentők egy eltűnt személyt kerestek.

Tragédiával végződött egy eltűnt személy keresése Gödöllőn – számolt be keddi Facebook-bejegyzésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Mint írták, a Pest vármegyei rendőrség kérésére indult keresés egy öngyilkossági szándékkal eltűnt személy felkutatására. A rendőrségi adatgyűjtés alapján az eltűntet egy erdős területen sejtették, ezért a személykereső kutyák mellett telefonlokalizáló drónt is bevetettek.

Már nem volt esély megmenteni

A rendőrség és a polgárőrség együttműködésével zajló kutatás kora délutánra egy szűk erdősávra szűkült, ahol a keresők megtalálták az elhunytat.

A helyszíni körülmények alapján már nem volt esély az életének megmentésére.

A rendőrségi szemlét követően a holttestet kötéltechnikai eszközökkel emelték fel a meredek hegyoldalról.

A speciális mentők részvétüket fejezték ki az elhunyt családjának.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

