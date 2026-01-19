budapesteltűnt fiúkeresés
Eltűnt egy 19 éves külföldi fiú Budapesten

2026. 01. 19. 12:27
Eltűnt egy 19 éves ukrán fiatalember Budapesten. A BRFK közleménye szerint Milevskyi Artem január 17-én tűnt el, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A férfit a rendőrök jelenleg is keresik.

Milevskyi Artem körülbelül 180 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid, barna hajú. egy szürke dzsekit viselt az eltűnésekor.

A VII kerületi rendőrök azt kérik, hogy aki Milevskyi Artem tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

