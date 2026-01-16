bűnügyparlamentrobbantásközveszéllyel fenyegetés
Azzal fenyegetőzött egy férfi, hogy házi készítésű pokolgépet fog robbantani a Parlamentnél

2026. 01. 16. 10:12
Vádat emelt a Dunaújvárosi Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki azzal fenyegetőzött tavaly nyáron, hogy házi készítésű pokolgépet fog robbantani az Országháznál.

A Fejér Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi tavaly július 24-én azt írta a közösségi oldalán, hogy 2025. augusztus 28-án 8.49 órakor házi eszközökből esztergált pokolgépet fog robbantani az Országháznál.

Az elkövető az írásával azt állította, hogy közveszéllyel járó cselekmény bekövetkezése fenyeget. Az ügyészség büntetővégzésben meghozandó pénzbüntetést kért a közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolt férfira.

Egy másik férfi azért fenyegette robbantással a Parlamentet, mert lerobbant a kocsijával, s nem kapott ételt és italt. 

