Belföld

Újpesten kaptak el egy bűnözőt, akit nyolc év börtönre ítéltek Norvégiában

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 13. 09:08
police.hu

Elfogtak egy 28 éves jordániai születésű rendelkező dílert Újpesten. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleménye szerint a norvég állampolgárságú férfit kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolc évi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában.

A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték nyolc év börtönbüntetésre, azonban az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött. A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene; december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat.

Az Oslói Rendőrség Szervezett és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya, valamint a KR NNI Célkörözési Osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el. Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak, hogy megkezdje kiszabott büntetésének letöltését.

