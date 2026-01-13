sulyok tamásdemokratikus koalíciópárizsi olimpia 2024szálloda
A DK kiperelte, mennyiért szállt meg Sulyok Tamás és kísérete a párizsi olimpián

2026. 01. 13. 13:33
Szajki Bálint / 24.hu

A DK kiperelte és félévvel a bírósági ítélet után megkapta Sulyok Tamás köztársasági elnök és kísérete szállodaszámláit a párizsi olimpia idejére. E szerint

  • az út szállásköltségei összesen 228 millió forintra rúgtak,
  • összesen 15 prémium kategóriás szobát fizetett ki a külügyi tárca,
  • az szobák díja egyenként, naponta 1500 eurótól kezdve 1800 euróig terjedt, vagyis mai árfolyamon 550 és 700 ezer forint közötti összegekig,
  • a legdrágább szoba, vagyis az elnöki lakosztály díja napi 10 ezer eurót tett ki, azaz Sulyok Tamás párizsi szállása naponta 3 millió 850 ezer forintba került.

A tizenöt szobát még 2023 novemberében foglalták le az akkori köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak, ám ő az olimpia idejére, 2024 nyarára már nem töltötte be a hivatalt, utódja pedig mindössze három napot tartózkodott Párizsban.

A foglalás nem volt kedvezően módosítható, így a korábban megállapított díj teljes összegét ki kellett fizetni.

