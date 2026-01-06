Már nem Bese atya tartotta a szokásos házszentelést a miniszterelnök dolgozószobájánál

Idén is megtartották a Karmelita kolostorban dolgozók a vízkeresztkor, január 6-án szokásos házszentelést – adta hírül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. A szertartást Berta Tibor tábori püspök végezte, Orbán Viktor miniszterelnök nem volt jelen a szobájánál tartott szertartáson, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azonban igen.

Korábban Bese Gergő plébánost két alkalommal is felkérték fel erre a feladatra, legutóbb 2024-ben, Bese atya másfél évvel ezelőtt azonban lebukott azzal, hogy meleg orgiákra járt és tartós meleg kapcsolatban élt, így kiesett a pikszisből.