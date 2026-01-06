bese gergőházszenteléskarmelitanagy jános
Belföld

Már nem Bese atya tartotta a szokásos házszentelést a miniszterelnök dolgozószobájánál

Miniszterelnökség, Nagy János Facebook-oldala
Házszentelés a Karmelitában.
24.hu
2026. 01. 06. 11:29
Miniszterelnökség, Nagy János Facebook-oldala
Házszentelés a Karmelitában.

Idén is megtartották a Karmelita kolostorban dolgozók a vízkeresztkor, január 6-án szokásos házszentelést – adta hírül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár. A szertartást Berta Tibor tábori püspök végezte, Orbán Viktor miniszterelnök nem volt jelen a szobájánál tartott szertartáson, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azonban igen.

Korábban Bese Gergő plébánost két alkalommal is felkérték fel erre a feladatra, legutóbb 2024-ben, Bese atya másfél évvel ezelőtt azonban lebukott azzal, hogy meleg orgiákra járt és tartós meleg kapcsolatban élt, így kiesett a pikszisből.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Váradi József a Ryanair-vezérről: Ha sokat dumál, akkor előbb-utóbb feljelentjük
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Dán miniszterelnök: Ha Trump megtámadja Grönlandot, akkor a NATO-nak vége
Rászakadt a hó Budapestre
Fleck Zoltán: Egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik