Elloptak egy 200 kilós disznót szilveszterkor, majd levágták és feldolgozták

Elloptak egy kétszáz kilós disznót szilveszterkor Kunszentmiklósnál, majd kocsival hazavitték és levágták. A tolvaj már a karácsonyt is lopással ünnepelte, akkor egy bronzból készült emléktáblát lopott el az egyik iskoláról.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint karácsonykor kaptak bejelentést arról, hogy valaki levert egy márványtáblát az egyik iskola faláról és ellopta a rajta lévő, bronzból készült domborművet. A nyomozók a kamerafelvételek alapján azonosították és elfogták a bűncselekménnyel gyanúsított 26 éves férfit.

A fiatal a kihallgatása során azt mondta, hogy értékesítette a fémet. Az is kiderült, hogy nem ez volt az első ilyen jellegű lopása: néhány hónappal korábban egy másik oktatási intézmény faláról lopott el egy bronzból készült táblát és azt is eladta. A rendőrök a nyomozás során megtalálták az egyik domborművet, de az már használhatatlan állapotban volt.

A tolvajnak egy harmadik bűncselekmény is lehet a rovásán: szilveszter napjára virradóra ő és egy társa beosontak az egyik ismerősük portájára, és az ólból elloptak egy körülbelül 200 kilós sertést. Az állatot még helyben leölték, majd egy Suzuki csomagtartójában hazavitték és feldolgozták. A lopásokkal gyanúsítható férfi jelenleg szabadlábon védekezhet, de a rendőrök vizsgálják, hogy további, hasonló bűncselekményeket is elkövethetett-e.