Egy sor szabály megváltozik az újévtől

Az Alaptörvény három ponton is változik az újévtől, bár ezek a módosítások közvetlenül csak keveseket érintenek.
Az egyik az ügyészségi nyugdíjkorhatárról rendelkezik, amely szerint 65 helyett akár 70 éves korukig hivatalba maradhatnak az ügyészek (kivéve a legfőbb ügyész, akinél nincs életkori korlát).
A másik két pont a különleges jogrend szabályaival kapcsolatos módosítások. Ezek a lényege, hogy veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján lenne jogosult törvényi rendelkezésektől eltérni; egyebekben csak a sarkalatos törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli intézkedésekre lenne jogosult. Ez szűkítené a mindenkori kormány rendeletalkotási hatáskörét.
Az Alaptörvény módosítását (ez volt a 15.) még áprilisban fogadta el az országgyűlés, a többi része már áprilisban hatályba is lépett.
Könnyebben el lehet kobozni a vagyont
Nehezebb lesz kimenekíteniük, eltüntetniük a bűnözőknek a vagyonukat, mivel a Büntető törvénykönyv január elsején életbe lépő módosítása kiterjeszti a harmadik személyekre is a vagyonelkobzás intézményét.
Már előfizető vagyok, Belépek