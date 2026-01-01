Egy sor szabály megváltozik az újévtől

Az Alaptörvény három ponton is változik az újévtől, bár ezek a módosítások közvetlenül csak keveseket érintenek.

Az egyik az ügyészségi nyugdíjkorhatárról rendelkezik, amely szerint 65 helyett akár 70 éves korukig hivatalba maradhatnak az ügyészek (kivéve a legfőbb ügyész, akinél nincs életkori korlát).

A másik két pont a különleges jogrend szabályaival kapcsolatos módosítások. Ezek a lényege, hogy veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján lenne jogosult törvényi rendelkezésektől eltérni; egyebekben csak a sarkalatos törvényben meghatározottak szerinti rendkívüli intézkedésekre lenne jogosult. Ez szűkítené a mindenkori kormány rendeletalkotási hatáskörét.

Az Alaptörvény módosítását (ez volt a 15.) még áprilisban fogadta el az országgyűlés, a többi része már áprilisban hatályba is lépett.

Könnyebben el lehet kobozni a vagyont

Nehezebb lesz kimenekíteniük, eltüntetniük a bűnözőknek a vagyonukat, mivel a Büntető törvénykönyv január elsején életbe lépő módosítása kiterjeszti a harmadik személyekre is a vagyonelkobzás intézményét.