2025 utolső időközijén Vízvár választ

A somogyi településen azért tartanak időközi választást, mert a helyi képviselő-testület szeptember 26-án a feloszlásáról döntött. A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, illetve Kozma László és Némethné Gyergyák Mária. A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat. Szavazni reggel hat órától este hétig lehet – írja az MTI.

A sonline.hu korábban azt írta, hogy képviselő-testülete szeptember 10-én lemondásra szólította fel a polgármestert, mondván, nem lehet vele együtt dolgozni, a választópolgári visszajelzések és a képviselők tapasztalatai alapján magatartása sérti a köz bizalmát, illetve több vádat is megfogalmaztak ellene. Vodenyák Endre nem mondott le. A megyei hírportálnak azt mondta: szerinte