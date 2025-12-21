2025 utolső időközijén Vízvár választ

A somogyi településen azért tartanak időközi választást, mert a helyi képviselő-testület szeptember 26-án a feloszlásáról döntött. A község polgármesteri székéért három független jelölt indul: a legutóbbi választáson győztes Vodenyák Endre, illetve Kozma László és Némethné Gyergyák Mária. A négy képviselői helyre tizenhatan pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a szavazásra jogosult több mint 400 helybéli egy szavazókörben voksolhat. Szavazni reggel hat órától este hétig lehet – írja az MTI.
A sonline.hu korábban azt írta, hogy képviselő-testülete szeptember 10-én lemondásra szólította fel a polgármestert, mondván, nem lehet vele együtt dolgozni, a választópolgári visszajelzések és a képviselők tapasztalatai alapján magatartása sérti a köz bizalmát, illetve több vádat is megfogalmaztak ellene. Vodenyák Endre nem mondott le. A megyei hírportálnak azt mondta: szerinte
már a kezdetek kezdetén nem olyan volt a testület összetétele, ami kedvező lett volna bármilyen irányban is. Voltak közös döntéseink és volt olyan is, amiben jómagam döntöttem saját hatáskörben, de egy olyan téma sem volt, amit ne beszéltünk volna át, amiről ne tudtak volna.