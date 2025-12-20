Vidékről Budapestre indult egy 13 éves lány, a rendőrök is keresik

Nagy erőkkel keresik a fővárosi rendőrök a 13 éves Máthé Boglárka Vivient. A kislány a rendelkezésre álló adatok szerint december 20-án vidéki lakcíméről a fővárosba ment, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A személyleírás szerint Máthé Boglárka Vivien körülbelül 150 centiméter magas, vállig érő barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, szürke kabátot és fekete színű csizmát viselt, valamint egy kisebb méretű mályva színű bőröndöt vitt magával.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság IX. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Máthé Boglárka Vivien tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.