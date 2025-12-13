tüntetésdemonstrációszőlő utcamagyar péter
A következő élő közvetítés része Magyar Péter: Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Miért hallgat a köztársasági elnök?

Mit terveznek csinálni?

2025. 12. 13. 18:39
Elmondta, hogy pontosan tudják, mi a feladatuk április után. A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz, és teljeskörűen feltárják az elmúlt évek visszaéléseit. Független parlamenti vizsgálóbizottság és különleges ügyészség lesz. Anonimizált aktanyilvánosságot vezetnek be, éves feltárási jelentést készítenek. Pszichológiai támogatást nyújtanak és megerősítik a jelzőrendszert. Gyors információáramlást vezetnek be. Bővítik a gyermekvédelmi ellátást és szociális munkást neveznek ki minden iskolába. A civil szervezeteket pedig bevonják a strukturált munkába. Megígérte, hogy azonnali, 25 százalékos béremelés lesz a gyermekvédelemben, amit utána általános béremelés követ a szociális szférában.

Magyar egészen hosszú listát mondott el arról, hogy mit terveznek tenni kormányra kerülve.

