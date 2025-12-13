demonstrációmagyar péterszőlő utcaszőlő utcai javítóintézet
Magyar Péter: Ajtókilincsekkel, botokkal verik, lábbal rugdossák a gyerekeket. Miért hallgat a köztársasági elnök?

Kedves Gulyás Gergely, ez a fiú is bűnöző? 

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 12. 13. 18:23
Szajki Bálint / 24.hu

Lehet, hogy Tuzson Bence ráér. Lehet, hogy Sulyok Tamás ráér. Lehet, hogy Orbán Viktor ráér. De ezeknek a gyermekeknek nincs több idejük, nincs még négy évük. Nem akarnak újabb karácsonyt rettegésben tölteni.

– mondta Magyar. Magyar szerint ezek a gyerekek most vannak veszélyben.

Nem haragból, nem politikai számításból, nem bosszúból állunk most itt. Hanem azért, mert a hazánk eljutott arra a pontra, amikor nem lehet tovább várni, nem lehet csöndben maradni.

– tette hozzá. Szerinte ezen a héten újabb borzalmak rázták meg Magyarországot, de bárhova néznek, ugyanezt látják.

Szekszárdon egy másfél éves kisfiút bántalmaztak egy befogadóotthonban. Kedves Gulyás Gergely, ez a fiú is bűnöző?

– tette fel a kérdést, majd felsorolt még több hasonló ügyet, számonkérve a kormányt, hogy bűnelkövetőkként beszél ezekről a gyerekekről.

Vissza a közvetítéshez

