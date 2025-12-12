Orbán Viktor mérlegeli annak a lehetőségét, hogy a köztársasági elnöki jogkörök megerősítését követően ebben a tisztségben maradjon hatalomban, függetlenül attól, milyen eredmény születik a 2026-os parlamenti választáson – írta csütörtökön egy, a miniszterelnök gondolkozását ismerő forrásra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség. A feltételezésre egyből reagáltak a pénzpiacok is, a forint árfolyama esni kezdett.

Az amerikai üzleti lap információját a kormány részéről először Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár cáfolta, mondván, az elnöki rendszer bevezetéséről szóló felvetés „a szokásos baloldali álhírrutin”. Lázár János ezután teljes hülyeségnek, mesének nevezte az értesülést. Az építési miniszter szerint az fel sem merült, hogy a 2026-os választás előtt változtassanak a kormányzati berendezkedésen. Azt viszont a miniszterelnök korábbi szavait erősítve

elismerte, hogy a Fidesz előző kétharmados győzelme után teoretikusan beszélgettek arról, hogyan lehet növelni a végrehajtó hatalom hatékonyságát.

Schultz Nóra politikai elemzőt és Mikecz Dánielt, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának főmunkatársát kérdeztük az elnöki (prezidenciális) rendszer bevezetésének esélyeiről, kockázatairól.