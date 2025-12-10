Fegyházbüntetést kapott első fokon a férfi, aki felgyújtotta a barátnőjét Balmazújvárosban

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt 11 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a férfit, aki kést szorított barátnője torkához, majd felgyújtotta őt – tájékoztatta a bíróság szóvivője szerdán az MTI-t.

Dobó Dénes közleményében azt írta, a bíróság a vádlottat a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárta. A szerdán kihirdetett ítélet nem jogerős, az ügyészség, valamint a vádlott és védője is három munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére. A vádlott letartóztatását a törvényszék fenntartotta – jelezte a szóvivő.

Az ítélet lényege szerint a vádlott és a sértett Balmazújvárosban, egymáshoz közeli ingatlanban lakott. A nő házasságban élt, ennek ellenére 2022 nyarán kapcsolatot létesített a vádlottal. Erről a sértett férje is tudott, többször kérte a nőt, hogy szakítson a férfival vagy váljanak el.

A sértett 2022. október 11-én délután elment a vádlott házába, ahol a férfi kérlelte őt, hogy hagyja el a férjét, és közösen kezdjenek új életet.

A nő ezt elutasította, ezért a vádlott dühös lett, és amikor az asszonyt később meglátta az utcán, odarohant hozzá, torkánál megragadva berángatta a saját házába. Megfenyegette, hogy ha nem őt választja, fel fogja gyújtani. A vádlott ezután magához vett egy kést, a sértett nyakához szegezte, és többször azt mondta, hogy megöli.

A rendkívül indulatossá vált férfi röviddel ezután bort, később pedig motorbenzint locsolt a sértettre, és az asszony mellkasán a ruhát meggyújtotta. A nő testfelületének 25 százalékán szenvedett égési sérüléseket. A mentőket és a rendőrséget a férje értesítette.

Utólag az eljárás során kiderült, hogy a bűncselekmény elkövetésekor a sértett oltalmazásra szoruló terhes nő volt, sérülései pedig maradandó fogyatékossággal gyógyultak – jelezte a törvényszéki szóvivő.