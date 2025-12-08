Új, csuklós buszokat helyeztek forgalomba hétfőn, Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester közlése szerint hétfőtől öt vadonatúj Mercedes-Benz Citaro csuklós busz jár a 139-esen, a következő években pedig összesen 330 új jármű fiatalítja meg a budapesti buszállományt.

Az uzsorakormány sarcpolitikája sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy fejlesszük Budapest közösségi közlekedését: új buszok érkeztek a városba.

– írta a főpolgármester.

A kormány és a főváros vitája évek óta tart. A főváros többször bíróságon is megtámadta, és a Kúrián nyert is amiatt, ahogy a kormány szolidaritási adóként pénzt von el Budapesttől, emellett korábban azt a lehetőséget is elvette az önkormányzatoktól, hogy külön engedély nélkül éven túlnyúló hitelt vehessenek fel, így a kieső bevételeket nem lehet pótolni. December elsejére a főpolgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol megszavaztak egy nyilatkozatot arról, hogyha a kormány nem adja vissza a jogtalanul inkasszált szolidirtási hozzájárulást Budapestnek, akkor a főváros nem tudja törvényesen zárni az évet. Ezután Karácsony a Karmelita kolostor elé vonult a tüntetőkkel.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a múlt héten benyújtotta a parlamentnek a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényjavaslatot, de hétfőn a parlament úgy döntött, hogy szerdán a házszabálytól eltérve nem szavaz a javaslatról.