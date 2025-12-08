karácsony gergelybudapestcsődcsuklós busz
Belföld

Karácsony: Az uzsorakormány sarcpolitikája sem akadályozhatja a fejlesztést

Karácsony Gergely Facebook oldala
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 08. 17:46
Karácsony Gergely Facebook oldala

Új, csuklós buszokat helyeztek forgalomba hétfőn, Budapesten. Karácsony Gergely főpolgármester közlése szerint hétfőtől öt vadonatúj Mercedes-Benz Citaro csuklós busz jár a 139-esen, a következő években pedig összesen 330 új jármű fiatalítja meg a budapesti buszállományt.

Az uzsorakormány sarcpolitikája sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy fejlesszük Budapest közösségi közlekedését: új buszok érkeztek a városba.

– írta a főpolgármester.

A kormány és a főváros vitája évek óta tart. A főváros többször bíróságon is megtámadta, és a Kúrián nyert is amiatt, ahogy a kormány szolidaritási adóként pénzt von el Budapesttől, emellett korábban azt a lehetőséget is elvette az önkormányzatoktól, hogy külön engedély nélkül éven túlnyúló hitelt vehessenek fel, így a kieső bevételeket nem lehet pótolni. December elsejére a főpolgármester rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol megszavaztak egy nyilatkozatot arról, hogyha a kormány nem adja vissza a jogtalanul inkasszált szolidirtási hozzájárulást Budapestnek, akkor a főváros nem tudja törvényesen zárni az évet. Ezután Karácsony a Karmelita kolostor elé vonult a tüntetőkkel.

A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a múlt héten benyújtotta a parlamentnek a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szóló törvényjavaslatot, de hétfőn a parlament úgy döntött, hogy szerdán a házszabálytól eltérve nem szavaz a javaslatról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orosz lap: Lefoglalták a Török Áramlat kezelőjének vagyonát, miközben Orbán Isztambulba repült
Menczer Tamás üzent: vállalja a partizános vitát tiszás ellenfelével
Orbán Viktor: Sötét fellegek gyülekeznek
Hadházy: Íme egy újabb fideszes képviselő, akinek leesett 100 millió forint EU-s támogatás egy „vendégházra”
Mi ez a korrupciós botrány Brüsszelben?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik