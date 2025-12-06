Orbán Balázs beszél

Erős felütéssel kezd a miniszterelnök politikai tanácsadója: a brüsszeli karácsonyi vásárban lefejezték a kisjézust, amiért a woke radikálisok a felelősek. Majd rátér arra:

Európa súlyos válságban van.

Szerinte ennek fő oka a migráció, majd egy friss kutatást idéz, miszerint 80% fölötti az esélye annak, hogy a közeljövőben valamelyik nyugat-európai országban polgárháború tör majd ki. A másik, Európát sújtó válság gazdasági eredetű. Ennek egyik oka, hogy a rosszul vezetett országok és gazdaságok tehetnek erről, akik rossz energiapolitikát folytatnak. A másik oka pedig szerinte az, hogy az Európai Unió a sok szabályozással megöli az innovációt.