Körmend fideszes polgármestere eltörölné a pár hónapja bevezetett telekadót

Májusban telekadót vezetett be Körmend képviselőtestülete, ám Szabó Barna polgármester most kifarolna a rendeletből.

A december tizedikei közgyűlésre készülve polgármesteri előterjesztés jelent meg a város honlapján, melyben az olvasható, hogy:

a telekadóra számos panasz érkezett, köztük iparűzési adót is fizető cégektől

ráadásul ezen a jogcímen mindössze bő 23 millió forint folyt be a település számlájára.

Szabó Barna most „új, elsődlegesen a nagyobb kereskedelmi létesítményeket érintő adó bevezetésének kidolgozására” kéri fel a testületet.

Minderről a nyugat.hu számol be.

A pártpolitikai előzményekről annyit föltétlenül érdemes tudni, hogy a körmendi Fidesz tavaly, számos belső és külső csatározás után cserélte le a várost huszonkét éven át vezető polgármesterét, Bebes Istvánt Szabó Barnára.

