A következő élő közvetítés része Orbán Viktor és Orbán Balázs is beszél a kecskeméti DPK „háborúellenes gyűlésén" – élő közvetítésünk

Eszkaláció és politikai krízis

2025. 12. 06. 12:05
A politikai krízisről is szót ejt: szerinte az európai elit antidemokratikus eszközökkel próbálja megőrizni a hatalmát, erre német és francia példákat is hoz. Ursula von der Leyen-t is említi, aki szerint 2030-ra készen kell állnia Európának egy háborúra. Ruszin-Szendi Romuluszt is idézi, akivel egyetért abban: ha megszavaznák Ukrajna uniós csatlakozását, akkor oda be kell majd vonulnia a magyaroknak is és részt kell venniük a háborúban. Szerinte jelenleg éppen egy eszkalációs spirál kellős közepén vagyunk. A 2026-os szavazás szerinte arról szól majd, hogy

ki az a magyar politikus, aki a háborús vonatról le tud ugrani és esetleg az európai, háborúpárti elitet is kisiklassa, ahogy tette azt a migrációval kapcsolatban is?

Orbán Viktor miniszterelnök – adja meg a választ Orbán Balázs, aki szerint csak ő képes arra, hogy a fenti célok mentén vezesse Magyarországot. „Így kisöpörhetjük a háborúpárti elitet, mint a napsütés a felhőket” – zárul a beszéd.

