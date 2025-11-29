Termékvisszahívás: veszélyes baktériummal fertőzött egy Aldi-termék

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Mint írták: az Aldi haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék adatai

Termék megnevezése: ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé (856614) 125 g

Többféle ízesítéssel

Fogyaszthatósági idő: 2025.11.30.

Tételszám: 4254431

Szállító: Laschinger Seafood GmbH

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

A hatóság kéri, hogy ha valaki a fenti megnevezésű termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Mit okozhat a baktérium?

Az NKFH egyik korábbi közleménye szerint a Listeria monocytogenes baktérium megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében – súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.