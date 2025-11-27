Kitiltották az újbudai iskolákból a Nem Adom Fel Alapítványt – közölte Kreitler-Sas Máté Facebook-oldalán. Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere a posztban azt írta: több újbudai iskolában is rendhagyó osztályfőnöki órát tartottak volna az alapítvány munkatársai, és nem is ez lett volna az első alkalom, hiszen

a nagy múltra visszatekintő rendhagyó osztályfőnöki óra keretében több ezer újbudai kisiskolás ismerhette meg a fogyatékossággal élők mindennapjait.

Az alpolgármester szerint a rendhagyó osztályfőnöki óra „egy, fogyatékossággal élő fiatalok által életre hívott, általuk megszervezett tanóra, amely bebizonyítja, hogy a hátrányban élők és a sérültek is képesek arra, hogy példát mutassanak a társadalomnak”.

Tavaly még mehettek

Az alapítvány tavaly még gond nélkül megszervezhette volna a rendhagyó órát, ám mostanra betiltották. A kormány 2021-es köznevelési törvénymódosítása ugyanis azért született, hogy a gyerekek ne találkozhassanak az iskolában „LMBTQ-propagandával” vagy a nemátalakító műtétek népszerűsítésével, de a módosítással kizárták az összes civil szervezetet az intézményekből, ahová már csak azok mehetnek, akiket a törvény szerint nyilvántartásba vett az erre kijelölt szervezet – emlékeztetett Kreitler-Sas.

Miután idén is engedélyt kértünk arra, hogy a Nem Adom Fel Alapítvány munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan idén is elvihessék az újbudai intézményekbe a rendhagyó osztályfőnöki órát, levelet kaptam a Dél-Budai Tankerületi Központtól, hogy a szervezet nem mehet az iskolákba és nem tarthatja meg a programját

– írta.

Milyen lista?

Egy levelet is közzétett, melyben az szerepel, hogy arra hivatkozva tiltották be az órát, hogy a szervezet nem szerepel a kormány listáján. „Az elmúlt napokban tucatnyi jogszabályt és rendeletet néztünk át, de több intézményt, szervezetet kérdeztünk meg, de a válasz ugyanaz volt: nem tudnak arról, ki tartja nyilván ezeket a szervezeteket, de azt sem tudja senki, hogy a köznevelési törvényben említett listát hol lehet megtekinteni – mivel feltételezhetően nem is létezik ilyen”, vélekedett az alpolgármester.