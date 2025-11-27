hollik istvánbódis krisztaleköpéstisza párt
Hollik azzal fordult Bódishoz, hogy őt is leköpték, de nem vadászott likeokra ezzel

Varga Jennifer / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 11. 27. 12:42
Bódis Kriszta, a Tisza Párt szociálpolitikusa arról számolt be a közösségi oldalán, hogy egy nő ordítva leköpte az utcán, miközben a párt előválasztásán induló jelöltként pultozott a VIII. kerületi központú budapesti 2-es választókerületben. Bódis az esettel kapcsolatban egyebek mellett azt írta, borzasztónak tartja, hogy „milyen idegállapotba hergeli az embereket a Fidesz-kormány”, látva, hogy pusztán azért képesek rátámadni valakire, mert az illető máshogy gondolkodik.

Hollik István KDNP-s parlamenti képviselő a poszt alatt azzal fordult Bódishoz, hogy állítása szerint a múlt héten ez vele is ugyanígy megtörtént, csak ő „mondjuk nem posztolt róla likevadász módra”. Ezután gyakorlatilag a kommentjében pár szót kicserélve a Tisza politikusának a leköpéséről szóló beszámolójában azt írta:

A Fidesz-KDNP a béke pártja.

Borzasztó látni, milyen idegállapotba hergeli az embereket a főnököd, Magyar Péter, és hogy pusztán azért képesek rátámadni valakire, mert az illető máshogy gondolkodik. Én kedvesen és mosolyogva fordultam felé, és most sem haragszom rá, mert tudom: nem önmaga volt. Hiszem, hogy minden emberben ott van a jóság is, a sok rossz mellett.

Bódis Kriszta bejegyzésére a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is reagált, ő azt írta, hogy „ide vezet Orbán Viktor és a propagandájának gyűlöletkeltése és uszítása”.

